محادثات تجارية حساسة.. شولتس يبدأ جولته الى الصين

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين، اليوم الأحد، مستهلّا جولة يهدف خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع أكبر شريك تجاري لبرلين.



وتأتي رحلة شولتس في وقت يتعرّض الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي لم يدن صراحة الحرب الروسية على أوكرانيا، لانتقادات شديدة بسبب قربه من موسكو ومن فلاديمير بوتين، وكذلك بسبب مطالباته بضم تايوان.

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في البداية، سيزور مدينة تشونغتشينغ الكبيرة في جنوب غرب الصين التي وصلها صباح الأحد، وفق مشاهد عرضتها محطة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.



وسيتوجّه بعدها إلى شنغهاي الواقعة على مسافة 1400 كيلومتر إلى الشرق لزيارة مصانع بشكل أساسي، قبل الانتقال إلى العاصمة بكين الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس ثم مع نظيره لي تشيانغ.



ويتوقع أن تكون المباحثات صعبة، في حين يخوض الاتحاد الأوروبي شدّ حبال مع الصين متّهما إياها بزعزعة السوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة الكلفة.