صاروخ باليستي ايراني يسقط في منطقة سياحية شهيرة.. شاهدوا الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحطام صاروخ باليستي إيراني يطفو في البحر الميت بمنطقة عين بوكيك السياحية المليئة بالفنادق على الحدود الإسرائيلية الأردنية.







يشار الى ان ايران وجهت ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصليتها في دمشق.

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