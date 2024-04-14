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عربي-دولي

بالفيديو: لقطات جديدة تُظهر لحظة تصدي إسرائيل للمسيّرات الإيرانية

Lebanon 24
14-04-2024 | 11:30
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نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقطعا مصورا لطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو وهي تسقط بعضا من المسيرات وصواريخ كروز التي أطلقتها إيران على إسرائيل، ليل السبت الأحد.
 

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وأظهرت اللقطات التصدي لطائرات بدون طيار وصواريخ والقضاء عليها في الجو.
المصدر: الحرة
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