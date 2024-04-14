بالفيديو: لقطات جديدة تُظهر لحظة تصدي إسرائيل للمسيّرات الإيرانية

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقطعا مصورا لطائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو وهي تسقط بعضا من المسيرات وصواريخ كروز التي أطلقتها إيران على إسرائيل، ليل السبت الأحد.



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وأظهرت اللقطات التصدي لطائرات بدون طيار وصواريخ والقضاء عليها في الجو. وأظهرت اللقطات التصدي لطائرات بدون طيار وصواريخ والقضاء عليها في الجو.