خيارات عدة.. ما هي أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية غير القبة الحديدية؟

بعد أيام من الترقب، شنت إيران هجوما غير مسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، مساء السبت الأحد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط 99 في المئة منها، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو أضرار جسيمة بعد الضربات.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن إسرائيل نجحت في التصدي للهجوم الإيراني، بعد أن عملت على مدى العقد والنصف الماضيين، على تطوير دفاعاتها الجوية بشكل كبير، مضيفة أنظمة جديدة لاعتراض الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر، والتي تشمل إيران، وكذلك اليمن وسوريا والعراق، حيث تتواجد الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران.
وفي حين اجتازت هذه الأنظمة الجديدة سنوات من الاختبارات لتصبح عملية بالكامل وحققت بعض عمليات الاعتراض الناجحة في ساحة المعركة، إلا أنها لم تواجه هجوما واسع النطاق قبل الضربات الإيرانية الأخيرة.
واعترضت إسرائيل وحلفاؤها "الغالبية العظمى" من نحو 300 طائرة مسيّرة وصاروخ أطلقتها إيران، معظمها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لما قاله المتحدث العسكري، دانيال هاغاري، والذي أشار إلى أن التأثيرات الوحيدة التي ارتبطت بالهجوم، طالت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بجروح خطيرة، إضافة إلى تسجيل أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية.
ما الدفاعات الجوية التي تمتلكها إسرائيل؟
أكثر دفاعات إسرائيل الجوية نشاطا وشهرة هي "القبة الحديدية"، والتي اعترضت آلاف الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة منذ عام 2011.
ومع ذلك، فإن القبة الحديدية مصممة للصواريخ والطائرات المسيرة ذات المدى القصير، من 4 كيلومترات إلى 70 كيلومترا، وهي واحدة فقط من أنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة المختلفة الموجودة في إسرائيل.
"مقلاع داوود"
وفي عام 2017، أقامت إسرائيل نظام اعتراض متوسط إلى طويل المدى يُعرف باسم "مقلاع داوود"، تم تطويره بشكل مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية وشركة ريثيون تكنولوجيز الأميركية.
وصممت "مقلاع داود" للكشف عن وتدمير الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الطائرات المسيّرة، على مدى يصل إلى 200 كيلومتر، وفقا لبلومبرغ.
وتغطي هذه المسافة قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث يُعتقد أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تمتلك 150 ألف صاروخ، بعضها موجه بدقة.
"نظام آرو"
وتمتلك إسرائيل أيضا نظام "آرو" (السهم) المتقدم للدفاع الصاروخي، المكون من "آرو 2" و"آرو 3"، وقال المطورون إن هذا النظام يستطيع اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر ويمكنه القيام بذلك فوق الغلاف الجوي للأرض.
وصمم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير أحدث التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.
وتكتشف أنظمة الدفاع الجوي "آرو" عموما، وتتبع وتعترض وتدمر الصواريخ التي تحمل مجموعة من الرؤوس الحربية، وذلك على مساحة كبيرة، وبالتالي تحمي الأماكن الاستراتيجية والمراكز السكانية، وفق تعريف بالمنظومة نشره موقع Israel Aerospace Industries.
تم تصميم "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو يتميز بتصميم مبتكر للغاية.
ويزن النظام نصف ما يزنه سلفه "آرو-2" ويوفر سرعة ومدى أكبر.
ويوفر هذا النظام قدرات فرط صوتية ويمكنه الدفاع عن منطقة كبيرة جدا، مما يوفر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.
ويمكنه أيضا تدمير التهديدات بعيدة المدى، بما في ذلك تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.
ويتيح "آرو-3" قوة فتك عالية ضد جميع أنواع الصواريخ البالستية والرؤوس الحربية.
يمكن دمجه مع بطارية تشتمل على رادار أرضي ونظام إدارة المعركة وقاذفات ومركز التحكم في الإطلاق.
يستخدم نظام الصواريخ تقنية "الضرب للقتل" وذلك لتدمير الصواريخ القادمة من حيث تم اكتشافها.
ويتم إطلاق الصاروخ عموديا ثم يتم تغيير الاتجاه نحو نقطة الاعتراض المستهدفة.
ويتم الإطلاق بمجرد تحديد الرأس الحربي المعادي وينقض على الهدف بمجرد أن يكون قريبا منه بما فيه الكفاية.