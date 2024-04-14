خيارات عدة.. ما هي أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية غير القبة الحديدية؟

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وذكرت وكالة بلومبرغ، أن إسرائيل نجحت في التصدي للهجوم الإيراني، بعد أن عملت على مدى العقد والنصف الماضيين، على تطوير دفاعاتها الجوية بشكل كبير، مضيفة أنظمة جديدة لاعتراض الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر، والتي تشمل إيران، وكذلك اليمن وسوريا والعراق، حيث تتواجد الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران.



وفي حين اجتازت هذه الأنظمة الجديدة سنوات من الاختبارات لتصبح عملية بالكامل وحققت بعض عمليات الاعتراض الناجحة في ساحة المعركة، إلا أنها لم تواجه هجوما واسع النطاق قبل الضربات الإيرانية الأخيرة.



واعترضت إسرائيل وحلفاؤها "الغالبية العظمى" من نحو 300 طائرة مسيّرة وصاروخ أطلقتها إيران، معظمها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لما قاله المتحدث العسكري، دانيال هاغاري، والذي أشار إلى أن التأثيرات الوحيدة التي ارتبطت بالهجوم، طالت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بجروح خطيرة، إضافة إلى تسجيل أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية.



ما الدفاعات الجوية التي تمتلكها إسرائيل؟

أكثر دفاعات إسرائيل الجوية نشاطا وشهرة هي "القبة الحديدية"، والتي اعترضت آلاف الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة منذ عام 2011.



ومع ذلك، فإن القبة الحديدية مصممة للصواريخ والطائرات المسيرة ذات المدى القصير، من 4 كيلومترات إلى 70 كيلومترا، وهي واحدة فقط من أنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة المختلفة الموجودة في إسرائيل.



"مقلاع داوود"

وفي عام 2017، أقامت إسرائيل نظام اعتراض متوسط إلى طويل المدى يُعرف باسم "مقلاع داوود"، تم تطويره بشكل مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية وشركة ريثيون تكنولوجيز الأميركية.



وصممت "مقلاع داود" للكشف عن وتدمير الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الطائرات المسيّرة، على مدى يصل إلى 200 كيلومتر، وفقا لبلومبرغ.



وتغطي هذه المسافة قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث يُعتقد أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تمتلك 150 ألف صاروخ، بعضها موجه بدقة.



"نظام آرو"

وتمتلك إسرائيل أيضا نظام "آرو" (السهم) المتقدم للدفاع الصاروخي، المكون من "آرو 2" و"آرو 3"، وقال المطورون إن هذا النظام يستطيع اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر ويمكنه القيام بذلك فوق الغلاف الجوي للأرض.



وصمم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير أحدث التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.



وتكتشف أنظمة الدفاع الجوي "آرو" عموما، وتتبع وتعترض وتدمر الصواريخ التي تحمل مجموعة من الرؤوس الحربية، وذلك على مساحة كبيرة، وبالتالي تحمي الأماكن الاستراتيجية والمراكز السكانية، وفق تعريف بالمنظومة نشره موقع Israel Aerospace Industries.



تم تصميم "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو يتميز بتصميم مبتكر للغاية.



ويزن النظام نصف ما يزنه سلفه "آرو-2" ويوفر سرعة ومدى أكبر.



ويوفر هذا النظام قدرات فرط صوتية ويمكنه الدفاع عن منطقة كبيرة جدا، مما يوفر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.



ويمكنه أيضا تدمير التهديدات بعيدة المدى، بما في ذلك تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.



ويتيح "آرو-3" قوة فتك عالية ضد جميع أنواع الصواريخ البالستية والرؤوس الحربية.



يمكن دمجه مع بطارية تشتمل على رادار أرضي ونظام إدارة المعركة وقاذفات ومركز التحكم في الإطلاق.



يستخدم نظام الصواريخ تقنية "الضرب للقتل" وذلك لتدمير الصواريخ القادمة من حيث تم اكتشافها.



ويتم إطلاق الصاروخ عموديا ثم يتم تغيير الاتجاه نحو نقطة الاعتراض المستهدفة.



ويتم الإطلاق بمجرد تحديد الرأس الحربي المعادي وينقض على الهدف بمجرد أن يكون قريبا منه بما فيه الكفاية. بعد أيام من الترقب، شنت إيران هجوما غير مسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، مساء السبت الأحد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط 99 في المئة منها، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو أضرار جسيمة بعد الضربات.وذكرت وكالة بلومبرغ، أن إسرائيل نجحت في التصدي للهجوم الإيراني، بعد أن عملت على مدى العقد والنصف الماضيين، على تطوير دفاعاتها الجوية بشكل كبير، مضيفة أنظمة جديدة لاعتراض الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر، والتي تشمل إيران، وكذلك اليمن وسوريا والعراق، حيث تتواجد الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران.وفي حين اجتازت هذه الأنظمة الجديدة سنوات من الاختبارات لتصبح عملية بالكامل وحققت بعض عمليات الاعتراض الناجحة في ساحة المعركة، إلا أنها لم تواجه هجوما واسع النطاق قبل الضربات الإيرانية الأخيرة.واعترضت إسرائيل وحلفاؤها "الغالبية العظمى" من نحو 300 طائرة مسيّرة وصاروخ أطلقتها إيران، معظمها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لما قاله المتحدث العسكري، دانيال هاغاري، والذي أشار إلى أن التأثيرات الوحيدة التي ارتبطت بالهجوم، طالت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بجروح خطيرة، إضافة إلى تسجيل أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية.أكثر دفاعات إسرائيل الجوية نشاطا وشهرة هي "القبة الحديدية"، والتي اعترضت آلاف الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة منذ عام 2011.ومع ذلك، فإن القبة الحديدية مصممة للصواريخ والطائرات المسيرة ذات المدى القصير، من 4 كيلومترات إلى 70 كيلومترا، وهي واحدة فقط من أنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة المختلفة الموجودة في إسرائيل.وفي عام 2017، أقامت إسرائيل نظام اعتراض متوسط إلى طويل المدى يُعرف باسم "مقلاع داوود"، تم تطويره بشكل مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات الدفاعية وشركة ريثيون تكنولوجيز الأميركية.وصممت "مقلاع داود" للكشف عن وتدمير الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الطائرات المسيّرة، على مدى يصل إلى 200 كيلومتر، وفقا لبلومبرغ.وتغطي هذه المسافة قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث يُعتقد أن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تمتلك 150 ألف صاروخ، بعضها موجه بدقة.وتمتلك إسرائيل أيضا نظام "آرو" (السهم) المتقدم للدفاع الصاروخي، المكون من "آرو 2" و"آرو 3"، وقال المطورون إن هذا النظام يستطيع اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر ويمكنه القيام بذلك فوق الغلاف الجوي للأرض.وصمم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير أحدث التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.وتكتشف أنظمة الدفاع الجوي "آرو" عموما، وتتبع وتعترض وتدمر الصواريخ التي تحمل مجموعة من الرؤوس الحربية، وذلك على مساحة كبيرة، وبالتالي تحمي الأماكن الاستراتيجية والمراكز السكانية، وفق تعريف بالمنظومة نشره موقع Israel Aerospace Industries.تم تصميم "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو يتميز بتصميم مبتكر للغاية.ويزن النظام نصف ما يزنه سلفه "آرو-2" ويوفر سرعة ومدى أكبر.ويوفر هذا النظام قدرات فرط صوتية ويمكنه الدفاع عن منطقة كبيرة جدا، مما يوفر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.ويمكنه أيضا تدمير التهديدات بعيدة المدى، بما في ذلك تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.ويتيح "آرو-3" قوة فتك عالية ضد جميع أنواع الصواريخ البالستية والرؤوس الحربية.يمكن دمجه مع بطارية تشتمل على رادار أرضي ونظام إدارة المعركة وقاذفات ومركز التحكم في الإطلاق.يستخدم نظام الصواريخ تقنية "الضرب للقتل" وذلك لتدمير الصواريخ القادمة من حيث تم اكتشافها.ويتم إطلاق الصاروخ عموديا ثم يتم تغيير الاتجاه نحو نقطة الاعتراض المستهدفة.ويتم الإطلاق بمجرد تحديد الرأس الحربي المعادي وينقض على الهدف بمجرد أن يكون قريبا منه بما فيه الكفاية.

"سي دوم"

وأعلنت القوات الإسرائيلية، هذا الشهر، أن نسخة متنقلة وبحرية من القبة الحديدية - تُعرف باسم "سي دوم" (القبة سي)، أصبحت عملية ونجحت في إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن، الثلاثاء، قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب.



وتستخدم منظومة "سي دوم" التي يتم نصبها على متن سفينة ساعر الحربية الألمانية الصنع نفس نظام اعتراض "القبة الحديدية" الأرضية، وفق شركة "رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" الحكومية المشغلة للمنظومة.



واستثمر الجيش الإسرائيلي في هذه التكنولوجيا الجديدة (القبة سي) في السنوات الأخيرة، بشكل خاص لحماية احتياطاته من الغاز في شرق المتوسط.



وتم الكشف عن "القبة سي" لأول مرة في عام 2014، وتم الإعلان عن تشغيلها في تشرين الأول 2022، وفي ذلك الوقت تمت الإشادة بها باعتبارها "معلما هاما".



وقال وزير الدفاع حينها، بيني غانتس، إنها تعزز عمل "القبة الحديدية"، وباتت جزءا من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة المستويات.



وهي تستخدم الآن بشكل مشابه لـ"القبة الحديدية"، وباستخدام نفس التكنولوجيا، باستثناء أنها مثبتة على السفن.



وتقول مجلة "تايم"، إنها على عكس "القبة الحديدية"، التي لديها رادار مخصص لها، فإن "القبة سي"، وفق الشركة المشغلة، يتم دمجها في رادار السفينة للكشف عن الأهداف القادمة، ما يوفر "حماية دائرية كاملة للسفينة واحتمالية فتك عالية ضد مجموعة كاملة من التهديدات الحديثة، البحرية والساحلية".

الشعاع الحديدي

كما يختبر الجيش نظاماً آخر يسمى "الشعاع الحديدي"، والذي يستخدم الليزر لاعتراض القذائف التي يتم إطلاقها على مسافة قريبة بتكلفة أقل من القبة الحديدية. ومن غير المتوقع أن يدخل هذا النظام الخدمة، قبل منتصف عام 2025.



وأظهر نظام الدفاع بالليزر، المعروف باسم "الشعاع الحديدي" Iron Beam إمكانيات واعدة من حيث قدرته على إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون.



غير أن متعاقدي دفاع ومسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، يرون أن الشعاع الحديدي وأسلحة الليزر المماثلة أمامها طريق طويل لتقطعه قبل أن تصبح بنفس فعالية المنظومة الحالية.



وأوضح المدير السابق للدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عوزي روبين، أن أنظمة الليزر قادرة فقط على التركيز على أهداف فردية في كل مرة، ولن تكون فعالة ضد أسراب الطائرات بدون طيار أو الصواريخ الكبيرة، وهي تهديدات تلوح في الأفق.



ما مدى فعالية هذه الأنظمة؟

بحسب الجيش الإسرائيلي، اعترضت القبة الحديدية 90 في المئة من الصواريخ المتجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان.



ومع ذلك، وبالنظر لأن أنظمة الدفاع الجوي الأخرى تم إدخالها مؤخراً فقط، لم تكن هناك بيانات مهمة حول فعاليتها في الوقت الفعلي، وفقا لبلومبرغ.



وفي السنوات الأخيرة، قال الجيش، إن الحالات القليلة للاستجابة الفعلية في المعارك كانت ناجحة. حقق "سهم 3"، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة بوينغ، أول نجاح له في ساحة المعركة في تشرين الأول 2023 عندما أسقط صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه جنوب إسرائيل.



وأسقطت "عصا داود" صواريخ غزة في القتال الذي اندلع، في أيار الماضي.



ويعترف الجيش الإسرائيلي بأن دفاعاته الجوية، بما في ذلك القبة الحديدية، يمكن أن تتعرض للاختراق إذا تم إطلاق عدد كبير من القذائف في وقت واحد، حيث نجحت مسيرات صغيرة أطلقها حزب الله والحوثيون من التسلل عبر دفاعات إسرائيل، في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.



هل اشترت دول أخرى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية؟

دفعت الحرب في أوكرانيا بعض الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها الجوية، بما في ذلك عبر اقتناء التقنيات الإسرائيلية.



ووافقت ألمانيا على شراء نظام "آرو 3"، مقابل 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، في أكبر صفقة تصدير عسكري في تاريخ إسرائيل.



واشترت فنلندا نظام "عصا داود" في أواخر العام الماضي، مقابل 317 مليون يورو، وفقاً لشركة رافائيل.



وأعربت أوكرانيا عن اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية، لكن القادة الإسرائيليين ترددوا في تزويدها به بسبب مخاوف من أن التكنولوجيا السرية قد تقع في أيدي إيران، الحليفة لروسيا، وفقا لبلومبرغ.