رئيسي: إيران في ذروة قوتها.. وأثلجنا صدور الشعب الفلسطيني

قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي خلال جلسة مجلس الوزراء أننا "نقدر العملية المقتدرة والتاريخية التي نفذتها القوات المسلحة رداً على اعتداء الكيان الصهيوني على قنصليتنا في سوريا".

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وأضاف:" من أبرز سمات هذه العمليات التاريخية هو التنسيق العميق بين الميدان والدبلوماسية والتعامل بين مختلف مستويات القيادة العسكرية وكذلك الدقة العالية في التنفيذ"، مؤكدًا أنّ "إيران اليوم في ذروة قوتها".

واستطرد:" إيران أثلجت بهذه الخطوة العسكرية صدور الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية التي تأثرت بجرائم الكيان الصهيوني، علاوة على تحقيق الوعد الذي أطلقته بمعاقبة العدو".