Advertisement

عربي-دولي

رئيسي: إيران في ذروة قوتها.. وأثلجنا صدور الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
14-04-2024 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1187270-638487192091687792.jpg
Doc-P-1187270-638487192091687792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي خلال جلسة مجلس الوزراء أننا "نقدر العملية المقتدرة والتاريخية التي نفذتها القوات المسلحة رداً على اعتداء الكيان الصهيوني على قنصليتنا في سوريا".
Advertisement
 
وأضاف:" من أبرز سمات هذه العمليات التاريخية هو التنسيق العميق بين الميدان والدبلوماسية والتعامل بين مختلف مستويات القيادة العسكرية وكذلك الدقة العالية في التنفيذ"، مؤكدًا أنّ "إيران اليوم في ذروة قوتها".
 
واستطرد:" إيران أثلجت بهذه الخطوة العسكرية صدور الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية التي تأثرت بجرائم الكيان الصهيوني، علاوة على تحقيق الوعد الذي أطلقته بمعاقبة العدو".
 
 
 
 
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-04-14
15:54 | 2024-04-14
15:19 | 2024-04-14
15:00 | 2024-04-14
14:52 | 2024-04-14
14:51 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24