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عربي-دولي

اجتماع طارئ الثلاثاء.. الاتحاد الأوروبي يناقش الهجوم الإيراني

Lebanon 24
14-04-2024 | 12:20
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، إثر الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب بوريل على منصة إكس "عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل، دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء". وأضاف "هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة".
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 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوريل قوله "يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجوم الإيراني بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل. هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد للأمن الإقليمي".
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