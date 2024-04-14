بولتون ينصح إسرائيل بالانتقام "الحاسم" من إيران

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دعا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، يوم الأحد، إسرائيل إلى الانتقام "بشكل حاسم" على الهجوم الإيراني، قائلا إن الضربات التي شنتها طهران بشكل غير مسبوق أظهرت ضعفا أميركيا وإسرائيليا في التعامل مع التهديدات.وقال بولتون في برنامج "ذي هيل صنداي" على قناة نيوزنيشن: "أعتقد أنه من الضروري أن تضرب إسرائيل بشكل حاسم، وليس بشكل متناسب".وأوضح "ليس بشكل متناسب، من أجل استعادة الردع".