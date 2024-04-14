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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: ما زلنا في حالة تأهب قصوى
Lebanon 24
14-04-2024
|
14:52
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قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري اليوم الأحد إن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ وطائرات مسيرة، واصفا إياه بهجوم فاشل.
وأضاف في بيان بثه التلفزيون "ما زلنا في حالة تأهب قصوى ونعمل على تقييم الوضع. وافقنا خلال الساعات القليلة الماضية على خطط تخص العمليات الهجومية والدفاعية".
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وتابع قائلا "لقد خُضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكّن فيها جيش الدفاع، بالتعاون مع تحالف إقليمي قوي، من منع وإحباط الهجوم الإيراني".
وقال "لقد عرّضت إيران ووكلاؤها العراق واليمن ولبنان والشرق الأوسط برمته للخطر".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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