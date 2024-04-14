الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية

تلقى ملك الأردن عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، حيث ناقشا آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد الملك على ضرورة وقف التصعيد فوراً في الإقليم، وحذر من أن أية إجراءات تصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ستؤدي إلى تصاعد الصراع في المنطقة. وشدد على أن وقف الحرب في غزة فوراً هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تداعياته.



وأشار الملك عبد الله الثاني أيضاً إلى أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية، مع إعادة التحذير من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية.



وأكد على أهمية حماية المدنيين في غزة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام. كما أنه تم التأكيد خلال الاتصال، على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات في المنطقة.(عربي21)