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عربي-دولي

استعدادًا للردّ الإسرائيلي على إيران.. ما هي الأهداف التي سيتم ضربها؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 14:00
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بعد الضربات الإيرانية، ولردّ الاعتبار الإسرائليي، كشف موقع واللا الإسرائيلي أن هيئة الأركان تبحث استهداف قيادات عسكرية إيرانية بضربات دقيقة، وذلك للرد على "هجوم الليل"، كما تدرس إسرائيل الرد على إيران بعناية من ناحيتي التوقيت وتداعياته.
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وقال الموقع إن الجيش يدرس إمكانية استهداف السفن الإيرانية كأحد الخيارات، وإنه قد يتم ضرب هدف رمزي بالداخل الإيراني مثل مؤسسة حكومية أو حقل نفطي، كما أن استهداف قواعد الحرس الثوري الإيراني من ضمن خيارات الرد.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية ومسؤول دفاعي بارز، إن القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي "سريع" على هجوم إيران، من دون التفكير بالتداعيات المحتملة.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول أميركي أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وكشف المسؤول بحسب شبكة "سي إن إن" أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن التقييم الأميركي يظهر أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير، وأظهرت القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة".

وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة ستعارض كذلك أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث إلى موقع "أكسيوس" Axios.

وكشفت تقارير إخبارية إسرائيلية أن خلافات حدثت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وخلال الاجتماع العاجل، أكدت الحكومة الأمنية المصغرة تفويض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، لاتخاذ القرارات المناسبة للرد على الهجوم.(العربية)


المصدر: العربية
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