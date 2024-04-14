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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز الرهائن في رفح جنوب غزة
Lebanon 24
14-04-2024
|
15:54
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حركة حماس تحتجز الرهائن الإسرائيليين في رفح جنوب غزة.
يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، أيضا استدعاء كتيبتي احتياط للتحرك إلى "جبهة قطاع غزة".
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وقال الجيش "وفقا لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة".
وقال الجيش إن الاستدعاء سيتيح "مواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن دولة إسرائيل وأمن المدنيين"، حسب تعبيره.
ولم يكشف الجيش تفاصيل بشأن عدد قوات الكتيبتين أو المكان الذي سيتم نشرهما فيه في القطاع.
وسحبت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة، حيث تشن حرباً ضد حركة حماس.
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