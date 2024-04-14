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عربي-دولي

إرافاني: طهران لا تريد التصعيد لكنها ستردّ على أيّ تهديد أو عدوان

Lebanon 24
14-04-2024 | 19:30
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قال سفير طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت الأحد غداة الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل، إن "إيران لم تكن  تملك خياراً سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
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وأضاف: "لقد فشل مجلس الأمن في تأدية واجبه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين" من خلال عدم إدانته الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان، مشيرا إلى أنه "في ظل هذه الظروف، لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
وأكد أن "طهران لا تريد التصعيد لكنها سترد على أي تهديد أو عدوان".
وقال إرافاني: "العمليات التي شنتها إيران تعبر عن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".
وأضاف خلال كلمته: "استمرار إسرائيل في ارتكاب الفظائع يشكل تهديداً فعلياً للسلم والأمن في المنطقة".
وأكد أن "طهران ستستخدم حقها في الرد المناسب، إذا بدأت أميركا عمليات عسكرية ضدها".
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