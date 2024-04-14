صحيفة أميركية تكشف: إسرائيل سترد قريبا على إيران.. فهل ستشارك الولايات المتحدة؟

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بعد الهجوم الكبير الذي نفذته إيران ضد إسرائيل، كشفت مصادر غربية مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه من الممكن أن ترد إسرائيل قريبا على الهجوم الإيراني، وفقا لثلاثة مسؤولين غربيين. لكن المسؤولين قالوا إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عملية هجومية من هذا القبيل.وتدفع الولايات المتحدة إسرائيل إلى عدم القيام بأي شيء قد يؤدي إلى توسيع الصراع. وقال أحد المسؤولين الأميركيين "لن نشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران".ونقلت شبكة "إي.بي.سي" نيوز الأميركية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله اليوم الاثنين إن مسؤولين عسكريين قدموا للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع الليلة الماضية.وأضاف المتحدث بيتر ليرنر في تصريحات للصحفيين في تل أبيب أن رد إسرائيل ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من السيناريوهات المختلفة بين هذين الخيارين". ومضى قائلا إن الحكومة الإسرائيلية "ستحدد الخطوات المقبلة" بشأن الرد اليوم أو في الأيام المقبلة.وطرح الهجوم الكثير من الأسئلة، سواء هل كان بوسع إسرائيل تكرار هذا الأداء في ظل ظروف حرب شاملة خصوصا وأن القصف الإيراني كان عكس الهجوم المفاجئ، وكذلك قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها دون مساعدة خارجية.وهذا هو الاعتبار الرئيسي في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل والولايات المتحدة الرد على ما يعتبر واقعًا استراتيجيًا جديدًا، أنشأه أول هجوم عسكري مباشر لإيران على الأراضي الإسرائيلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.وبحسب صحيفة "وول ستريت" فإن الرد بقوة على الأراضي الإيرانية قد يؤدي إلى عمليات انتقامية أكثر تدميراً. لكن عدم الرد على الإطلاق، أو بشكل ضعيف للغاية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل الردع، مما يجعل إسرائيل وغيرها أكثر عرضة للهجمات الإيرانية المستقبلية.وقال نداف بولاك، وهو محلل حكومي إسرائيلي سابق يدرس في جامعة رايخمان"لقد بدأت إيران مرحلة جديدة ، لقد توقفت عن الاختباء خلف الوكلاء وأصبحت الآن معرضة لهجوم مباشر من إسرائيل" وأضاف: "في المستقبل، لن تتمكن إسرائيل من الجلوس بهدوء واعتراض كل شيء". (العربية)