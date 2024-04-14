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عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: دمرنا 80 مسيرة استهدفت إسرائيل

Lebanon 24
14-04-2024 | 23:15
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قالت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، إن قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأميركية في أوروبا دمرت في 13 و14 نيسان أكثر من 80 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.
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وأضافت في منشور على موقع إكس أن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
 
 
وشنت إيران السبت هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على هجوم إسرائيلي على مجمع سفارتها في سوريا فيالأول من أبريل الذي أسفر عن مقتل قادة في الحرس الثوري الإيراني.


وأسفر الهجوم الإيراني بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، أطلق معظمها من إيران، عن أضرار طفيفة فحسب إذا أسقط نظام القبة الدفاعي الإسرائيلي معظمها وبمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال الجيش الأميركي: "لا تزال القيادة المركزية الأميركية متأهبة لدعم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة هذه الأفعال الخطيرة من جانب إيران. سنواصل العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي". (سكاي نيوز)
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