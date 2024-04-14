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عربي-دولي

كيف ردّت موسكو على طلب "إسرائيل" إدانة الهجوم الإيراني؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 23:19
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طالبت السفيرة الإسرائيلية في روسيا موسكو بإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل، لتردّ متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" مخاطبة السفيرة الإسرائيلية سيمونا غالبيرين، كاتبةً: "ذكّريني يا سيمونا متى أدانت إسرائيل ولو ضربة واحدة على الأقل من تلك التي وجهها نظام كييف للأراضي الروسية؟ لا تتذكرين؟ وأنا أيضا لا أذكر شيئا من ذلك!".
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وأضافت: "عوضا عن ذلك أتذكر التصريحات الإسرائيلية المنتظمة الداعمة لتصرفات زيلينسكي".

وأضافت: "أذكر الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المنحطون في شارع بانكوفا وسط كييف، وقتل المدنيين عاما بعد عام وتدمير البنية التحتية المدنية".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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