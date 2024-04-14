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عربي-دولي

جنوح سفينة غاز دولية في مصر.. وتأهب للسلطات

Lebanon 24
14-04-2024 | 23:25
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كشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، خلال فترة إجازة عيد الفطر.
وتفقد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، الحادث، بعد تلقي بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، بشأن وجود شحط لمركب غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة.
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ووجهت وزيرة البيئة المصرية، دكتورة ياسمين فؤاد، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ، فيما تابع أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، كما وجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة. (سبوتنيك)
 
المصدر: سبوتنيك
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