زلزال عنيف ضرب هذا البلد.. كم بلغت قوته؟

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد"، إن زلزالاً قوته 6.2 على مقياس ريختر ضرب منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة، الاثنين.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 79 كيلومتراً.



وتقع بابوا غينيا الجديدة على الحزام الناري في المحيط الهادي، وهو عبارة عن شريط من البراكين وخطوط الصدع على شكل حدوة حصان يحيط بحواف المحيط. (الشرق)

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