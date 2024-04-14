تفاقم الأوضاع في السودان.. الدعم السريع استولت على مركبات عسكرية وأسرت 70 عسكريًا (فيديو)

تمكنت قوات الدعم السريع من الإستيلاء على 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 عسكريًا، عقب سيطرتها على محلية مليط في ولاية شمال دارفور غرب البلاد، وأشارت إلى أنها وفور سيطرتها على محلية مليط قامت بتأمين مركز المحلية وتشكيل لجنة لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المدينة.

وقالت الحركة:" في إطار تحقيق العدالة، اشتبكت قواتنا اليوم الأحد 14 نيسان مع مليشيا البرهان وتوابعهم من مرتزقة الحركات المسلحة، في محلية مليط بشمال دارفور".



وتمكن أشاوس الدعم السريع، من بسط السيطرة الكاملة على محلية مليط، واستلام 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 من المرتزقة، وتحرير معسكرات… pic.twitter.com/WVDzKCiVGN — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 14, 2024 Advertisement وتابعت "نحذر وبشدة الحركات المنشقة عن الحق، من الاستمرار في تنفيذ أجندة النظام البائد والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في دارفور. سنتصدى لأي مناوشات عسكرية ضد قواتنا بحسم وقوة".(الجزيرة)