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تفاقم الأوضاع في السودان.. الدعم السريع استولت على مركبات عسكرية وأسرت 70 عسكريًا (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2024 | 23:45
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تمكنت قوات الدعم السريع من الإستيلاء على 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 عسكريًا، عقب سيطرتها على محلية مليط في ولاية شمال دارفور غرب البلاد، وأشارت إلى أنها وفور سيطرتها على محلية مليط قامت بتأمين مركز المحلية وتشكيل لجنة لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المدينة.
 
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وتابعت "نحذر وبشدة الحركات المنشقة عن الحق، من الاستمرار في تنفيذ أجندة النظام البائد والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في دارفور. سنتصدى لأي مناوشات عسكرية ضد قواتنا بحسم وقوة".(الجزيرة)

المصدر: الجزيرة
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