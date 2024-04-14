تفاقم الأوضاع في السودان.. الدعم السريع استولت على مركبات عسكرية وأسرت 70 عسكريًا (فيديو)

وقالت الحركة:" في إطار تحقيق العدالة، اشتبكت قواتنا اليوم الأحد 14 نيسان مع مليشيا البرهان وتوابعهم من مرتزقة الحركات المسلحة، في محلية مليط بشمال دارفور".
وتمكن أشاوس الدعم السريع، من بسط السيطرة الكاملة على محلية مليط، واستلام 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 من المرتزقة، وتحرير معسكرات… pic.twitter.com/WVDzKCiVGN
— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 14, 2024
وقالت الحركة:" في إطار تحقيق العدالة، اشتبكت قواتنا اليوم الأحد 14 نيسان مع مليشيا البرهان وتوابعهم من مرتزقة الحركات المسلحة، في محلية مليط بشمال دارفور".
وتمكن أشاوس الدعم السريع، من بسط السيطرة الكاملة على محلية مليط، واستلام 46 مركبة عسكرية بكامل عتادها وأسر 70 من المرتزقة، وتحرير معسكرات… pic.twitter.com/WVDzKCiVGN