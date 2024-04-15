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عربي-دولي

بالفيديو: لقطات لطائرة مسيّرة عالقة بأسلاك الكهرباء.. هل هي إيرانية متجهة إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:27
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور قال ناشروها إنها لطائرة مُسيّرة إيرانية علقت في أسلاك كهرباء في الأردن خلال هجومها على إسرائيل.. فما حقيقة هذه اللقطات؟
أكد الأردن يوم الأحد أنه اعترض "أجساماً طائرة" اخترقت أجواءه ليل السبت - فجر الأحد أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل.
وتداول عدد كبير من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عقب ذلك مقطع فيديو مع صور قيل إنه/إنها لمُسيّرة إيرانية علقت في أسلاك كهرباء بالأردن خلال الهجوم، في حين أن هذا الادعاء خاطئ ذلك أن الفيديو منشور قبل شهرين على أنه لطائرة علقت في بلدة سورية.
وقال الناشرون إنها مُسيّرة إيرانية علقت في أجواء الأردن خلال عبورها لإسرائيل، فيما أشار آخرون إلى أن الفيديو مصور في العراق.
 
 
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وحصد الفيديو مئات المشاركات، لكنه لا شأن له بالطائرات التي اعترضها الأردن في أجوائه، إذ أظهر التفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنّه منشور على وسائل التواصل في فبراير الماضي، أي قبل شهرين من إطلاق المسيّرات الإيرانية نحو إسرائيل.
وذكر الناشرون أنه يظهر مسيّرة علقت في أسلاك الكهرباء في بلدة بريف مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.
 
وبالفعل، يرشد التعمق بالبحث إلى مقاطع من زاويا مختلفة للمشهد نفسه المنشور في نفس الفترة على مواقع محليّة من دون تحديد هويتها وملابسات الحادث. (RT)

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