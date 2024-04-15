أوكرانيا تستعدُّ وبقوة.. لتدمير الجسر المحبوب لدى بوتين

21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أوكرانيا تستعدُّ وبقوة.. لتدمير الجسر المحبوب لدى بوتين
Lebanon 24
15-04-2024
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت الصحيفة في مقال نشرته أن المسؤولين الأوكرانيين يتوعدون بتدمير "الجسر المحبوب لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بحلول منتصف شهر تموز المقبل، ما يمنحهم ما يقرب من 100 يوم لإنجاز مهمتهم شبه المستحيلة.
Advertisement
وقال عدد من الخبراء في حديث للصحيفة إن القوات الأوكرانية قد تستخدم ما يقرب من 20 إلى 40 صاروخا من طراز Storm Shadow لضرب طريق الجسر، وكذلك قد تستخدم قوارب مسيرة لتفجير الدعامات التي تثبت الجسر تحت الماء.
ويعتقد كبير الباحثين في معهد هدسون، أن من المحتمل أن تقدم أوكرانيا على تدمير الجسر، لكنها تحتاج إلى الأسلحة المناسبة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن إسقاط الجسر بهجوم جوي وبحري مشترك.
وَافاد أنه يتوقع أن يتم استخدام صواريخ ستورم شادو لضرب هيكله، بينما تنفجر الزوارق المسيرة الانتحارية في قاعدة الجسر.
وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق ان كييف تمتلك معظم الوسائل لتحقيق هدفها بتدمير جسر القرم، وأن هذه الخطوة جزء من خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الوجود البحري الروسي في البحر الأسود.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
08:22 | 2024-04-14
14/04/2024 08:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد.. هذا ما سنشهده قبل الموجة الحارة المقبلة
13:07 | 2024-04-14
14/04/2024 01:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
Lebanon 24
تفاصيل أخطر نشاط لـ"الموساد" في لبنان.. هكذا يتحرّك الجواسيس!
04:00 | 2024-04-14
14/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقرار إسرائيل بتضررها.. ما هي أهمية قاعدة "نيفاتيم" الجوية؟
Lebanon 24
بعد إقرار إسرائيل بتضررها.. ما هي أهمية قاعدة "نيفاتيم" الجوية؟
05:48 | 2024-04-14
14/04/2024 05:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
سحب الدخان الأسود في سماء صيدا.. اليكم السبب (فيديو)
08:30 | 2024-04-14
14/04/2024 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-04-15
قراءة لـ"Financial Times" في الهجوم الإيراني على إسرائيل.. هذا ما كشفته
03:27 | 2024-04-15
بعد الضّربة الإيرانية.. هل بات ملف "هدنة غزة" من الماضي؟
03:20 | 2024-04-15
لتنفيذ اقتحامها.. إسرائيل تزعم قيام حماس بنقل "الأسرى" إلى رفح
03:00 | 2024-04-15
لمواجهة هجوم إيران.. اليكم تفاصيل الخطة التي اعتمدتها إسرائيل
03:00 | 2024-04-15
بعد ليلة الصواريخ الإيرانية..هل ترفع واشنطن ضغوطاتها على نتنياهو لإنهاء مشكلة غزة
02:52 | 2024-04-15
وسط العوامل المتصاعدة.. سيناريوهان فقط يحددان رحلة أسعار الذهب
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
15/04/2024 10:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
15/04/2024 10:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
15/04/2024 10:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24