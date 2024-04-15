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عربي-دولي

أوكرانيا تستعدُّ وبقوة.. لتدمير الجسر المحبوب لدى بوتين

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:29
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كتبت الصحيفة في مقال نشرته أن المسؤولين الأوكرانيين يتوعدون بتدمير "الجسر المحبوب لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بحلول منتصف شهر تموز المقبل، ما يمنحهم ما يقرب من 100 يوم لإنجاز مهمتهم شبه المستحيلة.
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وقال عدد من الخبراء في حديث للصحيفة إن القوات الأوكرانية قد تستخدم ما يقرب من 20 إلى 40 صاروخا من طراز Storm Shadow لضرب طريق الجسر، وكذلك قد تستخدم قوارب مسيرة لتفجير الدعامات التي تثبت الجسر تحت الماء.

ويعتقد كبير الباحثين في معهد هدسون، أن من المحتمل أن تقدم أوكرانيا على تدمير الجسر، لكنها تحتاج إلى الأسلحة المناسبة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن إسقاط الجسر بهجوم جوي وبحري مشترك.

وَافاد أنه يتوقع أن يتم استخدام صواريخ ستورم شادو لضرب هيكله، بينما تنفجر الزوارق المسيرة الانتحارية في قاعدة الجسر.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق ان كييف تمتلك معظم الوسائل لتحقيق هدفها بتدمير جسر القرم، وأن هذه الخطوة جزء من خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الوجود البحري الروسي في البحر الأسود.(روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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