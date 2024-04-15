محطة لوجستية وعسكرية.. روسيا تحاول اختراق "تشاسيف يار" وكييف تُنازع

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يدفع الجيش الروسي "المتفوّق بالعتاد" بشكل متزايد للسيطرة على مدينة "تشاسيف يار" التي تحاول كييف رغم شح مخزون الذخائر الدفاع عنها.وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أنه أجرى زيارة تفقّدية للجنود في المنطقة حيث تدور المعارك حاليا.وقال إن على هذه الجبهة الشرقية حيث "الوضع متوتر"، تحاول القوات الروسية تحقيق اختراق "غرب باخموت"، المدينة التي سيطر عليها الروس في أيّار 2023 إثر معركة حامية الوطيس.وتقع تشاسيف يار على بُعد أقل من ثلاثين كيلومترا جنوب شرق كراماتورسك، المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية وتعد محطة مهمة للسكك الحديد والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني.(العين)