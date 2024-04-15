بعد ليلة المسيّرات.. الريال الإيراني ينحدر!

في أعقاب هجوم الطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز على إسرائيل، تداعت العملة الإيرانية سريعاً، حيث تراجعت إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار لفترة وجيزة.



وقد انخفض سعر صرف الريال الإيراني خلال تعاملات السوق المفتوح "غير الرسمي" إلى 705 آلاف للدولار الأمريكي الواحد، وفقاً لبيانات موقع مراقبة الصرف الأجنبي "بونباست".

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وكانت حكومة طهران قد حددت سعر صرف رسمي قدره 42.075 ألف ريال للدولار الواحد في عام 2018.



ومنذ صباح السبت شهد الدولار قفزة بنحو 14 ألف ريال في السوق المفتوح، وبعد تحقق هذه التهديدات، ارتفع بمقدار 37500 ريال إضافية.



ووفقا لآخر الإحصائيات، يتداول حالياً الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية دون الـ700 ألف ريال، حيث تراجع إلى 675 ألف ريال. (العين)