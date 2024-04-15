مستشار سابق في البنتاغون: أوروبا والولايات المتحدة لا تمتلكان القوة لمواجهة روسيا

أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الأميركيين إدراك حقيقة أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة قدرات روسيا.

وكتب ماكغريغور في منشور عبر منصة "x": "لا يملك الأوروبيون ولا الولايات المتحدة القوات البرية لمواجهة القوة العسكرية الروسية ويجب على الأميركيين أن يدركوا ذلك".

Neither the Europeans nor the United States possess the ground force to fight Russian military power.



Americans need to realize this. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) April 15, 2024 Advertisement



وسبق أن دعا ماكغريغور الولايات المتحدة إلى التوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.



وسبق أن دعا ماكغريغور الولايات المتحدة إلى التوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.

وذكر أيضا أن رفض واشنطن التفاوض مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا يحكم على أوكرانيا بالزوال حيث لم يستبعد خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن مثل أوديسا وخاركوف. (RT)