أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الأميركيين إدراك حقيقة أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة قدرات روسيا.
وكتب ماكغريغور في منشور عبر منصة "x": "لا يملك الأوروبيون ولا الولايات المتحدة القوات البرية لمواجهة القوة العسكرية الروسية ويجب على الأميركيين أن يدركوا ذلك".
وسبق أن دعا ماكغريغور الولايات المتحدة إلى التوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.
وذكر أيضا أن رفض واشنطن التفاوض مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا يحكم على أوكرانيا بالزوال حيث لم يستبعد خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن مثل أوديسا وخاركوف. (RT)