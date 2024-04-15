بهذا السّلاح.. إسرائيل قد تُعيد إيران إلى العصر الحجري!

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وأضافت غلوبس أن الهجوم الإيراني المباشر قد يؤدي إلى رد فعل غير عادي من إسرائيل، ورغم عدم استخدام القنبلة الكهرومغناطيسية في العالم، إلا أن العواقب المحتملة لاستهدامها معروفة، لافتة إلى أنها ليست قاتلة للبشر، ولكنها تخلق نبضاً كهرومغناطيسياً قادراً على تعطيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية بشكل كامل ضمن نطاق التأثير. ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي وقع أمس، قد يكون هجوماً كهرومغناطيسياً يعيدها إلى العصر الحجري، موضحة أن مثل هذا الهجوم لن يكون قاتلاً للإنسان، ولكنه يمكن أن يعطل جميع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية.وأضافت غلوبس أن الهجوم الإيراني المباشر قد يؤدي إلى رد فعل غير عادي من إسرائيل، ورغم عدم استخدام القنبلة الكهرومغناطيسية في العالم، إلا أن العواقب المحتملة لاستهدامها معروفة، لافتة إلى أنها ليست قاتلة للبشر، ولكنها تخلق نبضاً كهرومغناطيسياً قادراً على تعطيل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية بشكل كامل ضمن نطاق التأثير.

وقالت الصحيفة، إنه حال الجمع بين "النبض الكهرومغناطيسي" وضربة صاروخية أو هجوم تقليدي بطائرة، فإن كل ذلك من شأنه تعطيل الاتصالات، ويمنع القوات من القدرة على المساعدة.



ووفقاً للصحيفة، فإن الهجوم الكهرومغناطيسي في بلد وضعه الاقتصادي سيئ للغاية يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة، وفي إيران تتآكل العملة المحلية.

كما أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في إيران، حيث إنه وفقاً لمكتب الإحصاء الإيراني، وصلت نسبة التضخم إلى 35.8%، موضحة أنه إذا حدث إغلاق واسع النطاق، فلا يمكن التكهن بالعواقب طويلة المدى على النظام الحالي.(24.ae)