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الردّ الإسرائيليّ على إيران قد يكون اليوم.. إعلام أميركي يكشف!

Lebanon 24
15-04-2024 | 01:41
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأميركية، عن 3 مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قولهم إنّ إسرائيل قد تردّ على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين، مع تأكيد أميركا أنّها لن تشارك في هذا الردّ.
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وأكّد المسؤولون أنّ الولايات المتّحدة ستعمل على تشكيل جبهة دبلوماسية موحّدة مع حلفائها في محاولة لمنع الأعمال العدائية من التصاعد إلى حرب مفتوحة يمكن أن تجتاح الشرق الأوسط وتورّطها.

هذا ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" ABC News الأميركية عن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، قوله إنّ مسؤولين عسكريين قدّموا للحكومة مجموعة من خيارات الردّ على الهجوم الإيراني.

وأضاف ليرنر في تصريحات للصحافيين في تلّ أبيب، أنّ ردّ إسرائيل ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية ستحدّد خطواتها المقبلة اليوم أو في الأيّام المقبلة.(العربية)
المصدر: العربية
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