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عربي-دولي

بعد الهجوم الايراني... اسرائيل تعيد فتح المدارس

Lebanon 24
15-04-2024 | 01:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد، بعدما أغلقت لأسباب أمنية السبت في مواجهة تهديدات إيران.
ونفذت إيران هجوما غير مسبوق ليل السبت بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل التي قالت من جهتها إنها "أحبطت" العملية بمساعدة دول حليفة.
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وبعد تقييم الوضع "تقرر استئناف الأنشطة التعليمية في كل أنحاء البلاد" اعتبارا من الإثنين، مع مراعاة بعض "القيود" في المنطقة الحدودية مع لبنان وفي البلدات القريبة من قطاع غزة، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على منصة إكس.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية، بعد تهديدات إيران بالرد على هجوم استهدف بداية أبريل قنصليتها في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية.


ماذا حدث؟

أطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، السبت، في ضربة انتقامية بعد هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي استهدف مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق.
أُسقط معظم الطائرات المسيرة والصواريخ قبل وصولها إلى إسرائيل رغم إصابة فتاة صغيرة بجروح خطيرة. ولا تزال المنطقة تتأهب لمزيد من التصعيد.
قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل لاتزال تدرس ردها و"ستحدد الثمن الذي ستدفعه إيران بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا". (سكاي نيوز)

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