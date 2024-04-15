مشاهد مُرعبة.. السّيول تجتاح عمان وتوقع إصابات وقتلى

مشاهد لجريان الأودية والشعاب في عددٍ من محافظات #سلطنة_عُمان.#العمانية pic.twitter.com/EcTebr9WTF
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 14, 2024
مشاهد لجريان الأودية والشعاب في عددٍ من محافظات #سلطنة_عُمان.#العمانية pic.twitter.com/EcTebr9WTF
سيول جارفه في سلطنة عمان
الله يحفظهم اللهم سلم سلم pic.twitter.com/sSmxiQUw9r
— الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) April 14, 2024
سيول جارفه في سلطنة عمان
الله يحفظهم اللهم سلم سلم pic.twitter.com/sSmxiQUw9r
صادق التعازي والموساة للأحباب في سلطنة عمان .. مع صادق الدعوات بأجتياز هذه المحنة #عُمان pic.twitter.com/GmtgpuW96p
— الوثائقية (@NatG_Arabic) April 14, 2024
صادق التعازي والموساة للأحباب في سلطنة عمان .. مع صادق الدعوات بأجتياز هذه المحنة #عُمان pic.twitter.com/GmtgpuW96p