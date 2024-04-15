مشاهد مُرعبة.. السّيول تجتاح عمان وتوقع إصابات وقتلى

تسببت أمطار غزيرة بتشكل سيول في سلطنة عمان راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس، فيما يستمر البحث عن الخمسة المفقودين الآخرين.

مشاهد لجريان الأودية والشعاب في عددٍ من محافظات #سلطنة_عُمان.#العمانية pic.twitter.com/EcTebr9WTF — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 14, 2024 Advertisement

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل عدد من الوفيات جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر السيول، منهم مواطنان اثنان و6 طلبة بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مع استمرار البحث عن مفقوين.