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عربي-دولي

مشاهد مُرعبة.. السّيول تجتاح عمان وتوقع إصابات وقتلى

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:15
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تسببت أمطار غزيرة بتشكل سيول في سلطنة عمان راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس، فيما يستمر البحث عن الخمسة المفقودين الآخرين.
 
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وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل عدد من الوفيات جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر السيول، منهم مواطنان اثنان و6 طلبة بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مع استمرار البحث عن مفقوين.
 
ووثق مقطع فيديو سيلا ضخما يجرف مركبة في إحدى مناطق السلطنة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى سيولا تحتجز عددا من الأشخاص في سياراتهم.
 



المصدر: روسيا اليوم

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