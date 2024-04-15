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عربي-دولي
إيران تحذر: ضربتنا الثانية ستكون أكثر حسما!
Lebanon 24
15-04-2024
|
02:17
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لا يرجح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ردا عسكريا من إسرائيل على إطلاق إيران الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال إيرواني في تصريح لقناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية إن إسرائيل "ستعرف ماذا ستكون ضربة الرد الثانية لنا.. هم (إسرائيل) يدركون أن الضربة التالية ستكون الأكثر حسما"، وأضاف: "أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك رد عسكري من إسرائيل".
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وتابع: "لقد كان من حقنا المشروع الرد، لأنهم (إسرائيل) من بدأوا العدوان على بعثاتنا الدبلوماسية". (العربية)
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