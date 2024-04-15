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عربي-دولي

بن غفير يدعو إلى "رد جنوني" على هجوم إيران

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:25
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى اتخاذ "رد جنوني" على الهجوم الإيراني، الذي وقع مساء السبت، في الوقت الذي أكد فيه زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن وجود إسرائيل "في خطر وجودي".
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وذكر بن غفير، في بيان: "من أجل إيجاد ردع في الشرق الأوسط، يجب أن يكون الرد جنونيا".

وأضاف: "رد إسرائيل (على إيران) يجب ألا يكون فزاعة.. مفهوما التناسب والاحتواء هما مفهومان رحلا في السابع من أكتوبر".


من جهته، قال سموتريتش إنه "لا يجب ضبط النفس" أمام إيران، مبرزا "عيون الشرق الأوسط بأسره والعالم بأسره على دولة إسرائيل".

وتابع: "إذا لم ترد إسرائيل فسوف نضع أنفسنا وأطفالنا في خطر وجودي مباشر".
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