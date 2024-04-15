السكان شعروا بها.. هزة أرضية ضربت بلداً عربياً

أفادت "روسيا اليوم" بتسجيل هزة أرضية شعر بها سكان مدينة المرج وضواحيها شرقي ليبيا.

وبحسب الموقع، شعر سكان مناطق جنوب مدينة المرج (جردس، ساس، امطيميس، زاوية القصور) بقوة بالهزة، لكنها لم تتسبب بخسائر بشرية أو أضرار. (روسيا اليوم)