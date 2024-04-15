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عربي-دولي

لمواجهة هجوم إيران.. اليكم تفاصيل الخطة التي اعتمدتها إسرائيل

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:00
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كشف مسؤول عسكري إسرائيلي الخطة، التي اعتمدتها بلاده، لمواجهة الهجوم الإيراني، الذي نفذ مساء السبت.

وكانت إيران شنت هجوما واسعا على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق. وشمل الهجوم مئات الصواريخ والطائرات المسيرة.
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3 دوائر دفاعية

وفي حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال العميد في جيش الاحتياط، تسفيكا حيموفتش، إن إسرائيل اعتمدت على 3 دوائر دفاعية لمجابهة الهجمة الإيرانية، مهما كانت أدواتها، طائرات حربية أو صواريخ أو طائرات مسيرة. 

الدائرة الأولى هي طائرات "إف-35"، التي تحوم في الجو، وتمكنت خلال الحرب على غزة من تدمير عدة صواريخ إيرانية أرسلت من اليمن والعراق باتجاه إسرائيل قبل أن تصل إلى أهدافها.
الدائرة الثانية هي التشويش على منظومات التوجيه التي تستخدمها إيران، "جي بي أس" أو منظومة شبيهة تديرها روسيا ومنظومة ثالثة تديرها الصين. فإذا تمكنت من التشويش على مسار الصاروخ (أو الطائرة)، تستطيع دفعها إلى السقوط في البحر أو في الصحراء.
الدائرة الثالثة هي بطاريات الدفاع الأرضية، مثل "القبة الحديدية" و"حيتس 2" و"حيتس 3" و"مقلاع داود".
إلى جانب الدوائر الثلاث، أضيفت في الهجوم الإيراني دائرة رابعة، وهي إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طائراتها وصواريخها باتجاه المسيرات الإيرانية، من مواقعها في السفن الحربية والبوارج حاملة الطائرات، التي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف أنه لم تلحق أضرار تذكر جراء الضربة الإيرانية على إسرائيل، التي استمرت قرابة 5 ساعات، فيما اعتبرها الرئيس الأميركي جو بايدن "انتصارا لإسرائيل".
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