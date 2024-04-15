بعد الضّربة الإيرانية.. هل بات ملف "هدنة غزة" من الماضي؟

بات مصير المفاوضات الرامية إلى تحقيق "هدنة" في غزة، "مجهولاً"، بعدما سلمت حركة "حماس" ردها إلى الوسطاء، مؤكدة تمسكها بمطالبها، وهو ما عدَّته إسرائيل "رفضاً" للمقترح الأميركي، إذ قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الذي يتولى المفاوضات، في بيان مشترك مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "حماس رفضت الهدنة"، مضيفاً، في البيان أن "رفض المقترح يُظهِر أن يحيى السنوار لا يريد اتفاقاً إنسانياً ولا عودة الرهائن المحتجزين في القطاع ".

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وبعد ست جولات من المفاوضات، لم ينجح الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل، وسط تمسك كلا الطرفين بمطالبهما، ورفضهما تقديم تنازلات.



وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة الأسبوع الماضي، وخلالها عرض مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز مقترحاً أميركياً للتهدئة تم تسليمه إلى حركة «حماس». وينص المقترح، وفق ما تم تداوله إعلامياً، على هدنة من ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.



بدوره، يقول خبير الشؤون الإسرائيلية بـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، د. سعيد عكاشة، لـ"الشرق الأوسط": إن "المفاوضات وصلت إلى طريق مجهول، ونحن منفتحون على ما هو أسوأ".



يضيف عكاشة أن "المفاوضات ستستمر لأن هذا هو حال الدبلوماسية، التي تعمل على عدة أصعدة أملاً في وقف الحرب"، مشبهاً حال المفاوضات بـ"نظرية راكب الدراجة، الذي يستمر في التبديل حتى لا تقع الدراجة رغم أنه يسير بلا هدف ولا يعلم إلى أين يتجه". وتابع: "ستستمر المفاوضات دون أمل حقيقي في حلحلة الموقف".



تجدر الإشارة إلى تزامن إعلان حركة "حماس" عن تسليم ردها على مقترح الهدنة إلى الوسطاء، مع تنفيذ إيران هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق، ورغم أن الهجمات الإيرانية لم تحدث خسائر، أشار مراقبون إلى احتمال أن يؤثر التصعيد الإيراني على مفاوضات الهدنة، وهو ما أشار إليه جهاز "الموساد" في بيانه.(الشرق الأوسط)