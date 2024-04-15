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عربي-دولي

دولة تحذّر مواطنيها من استخدام خدمات VPN.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:38
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قال أنطون نيمكين النائب في مجلس الدوما الروسي إن المستخدمين يمكن أن ينجروا إلى مخططات إجرامية بسبب استخدامهم لخدمات VPN، ولا سيما في هجمات DDoS على الموارد الإلكترونية الحكومية.

وأضاف قائلا:" لا يتوقف المحتالون عن تطوير مخططاتهم الإجرامية، لذلك صاروا يستخدمون  الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) الآن بشكل نشط لإشراك المستخدمين في ما يسمى بشبكات الروبوتات، والتي قد تتسبب في مشاركة جهاز الكمبيوتر التابع للمستخدم في هجمات DDoS، بما في ذلك على الموارد الإلكترونية الحكومية".
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وأوضح  أنه من المستحيل استبعاد احتمال أن البرنامج المحمل لبناء اتصال VPN لن يحتوي على أي وظائف إضافية. وقال: "من الصعب جدا أن تفهم أنك أصبحت متورطا في مثل هذا المخطط الإجرامي، وغالبا ما قد يكون هذا الأمر مفاجأة صادمة في وقت غير مناسب بالنسبة للمستخدم". (روسيا اليوم) 

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