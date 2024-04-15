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ماكرون يصف رد الفعل الإيراني بـ "غير المتناسب" ويفسر رأيه

Lebanon 24
15-04-2024 | 03:38
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد الفعل الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بـ "غير المتناسب".


جاء ذلك في حديث ماكرون لإذاعة RMC، حيث تابع أن "رد إيران على الهجمات الإسرائيلية كان غير متناسب لأن إيران هاجمت إسرائيل على أراضيها". وأكد ماكرون على أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن من الضروري أيضا دعوة الأطراف إلى الحد من الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد".
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وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (RT)
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