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عربي-دولي
السّودان يرزح تحت ويلات حربه
Lebanon 24
15-04-2024
|
04:40
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يعد السودان الآن بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم، سواء داخل السودان أو في الدول المجاورة، خاصة النساء والأطفال، حيث يفر الملايين بسبب الهجمات المروعة التي تسببها الأطراف المتحاربة، وفقا لما أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
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ونبّه بوريل إلى أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب.
ومع مرور عام كامل على اندلاع الحرب في السودان واستمرار القتال العنيف المتمدد في مساحات شاسعة بالسودان، تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم.
وتقول مصادر في ولاية شمال دارفور للجزيرة نت إن الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع على قرى غرب الفاشر أدت إلى نزوح ما يزيد على 6 آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأفادت مفوضية اللاجئين، في أحدث تقاريرها في التاسع من نيسان الجاري، بأن عدد السودانيين المجبرين على الفرار تجاوز الآن عتبة الـ8.5 ملايين شخص، عبّر 1.8 مليون منهم إلى خارج حدود البلاد.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 10.7 ملايين شخص نزحوا بسبب النزاع في السودان، منهم 9 ملايين داخل البلاد، بينما فرَّ 1.7 مليون إلى دول الجوار.
وذكرت الفرق الميدانية لـ"مصفوفة تتبع النزوح" التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن 12 ولاية في السودان شهدت موجات نزوح، وأفادت بنزوح أكثر من 8.6 ملايين شخص بسبب القتال داخل السودان، يعيش ما يزيد على 6.6 ملايين منهم بشكل رئيسي مع المجتمعات المضيفة في 7076 موقعا عبر ولايات السودان الـ18.
ومن بين مليوني شخص فروا من البلاد، لجأ نحو 1.8 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.(الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
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