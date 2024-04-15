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بعد تعليقها.. المطارات في إيران تستأنف عملها

Lebanon 24
15-04-2024 | 04:52
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استأنفت المطارات في إيران حركة الإقلاع والهبوط، الإثنين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد تعليقها أو تأثرها جراء الهجوم الذي شنّته طهران ضد إسرائيل ليل السبت الأحد وأثار توترا إقليميا.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "الرحلات في مطار الخميني الدولي (وهو المطار الرئيسي في طهران) عادت إلى طبيعتها" اعتبارا من الساعة السادسة (02:30 ت غ).
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كما عادت الحركة إلى طبيعتها في المطار الثاني للعاصمة، مهرآباد، إضافة إلى مطارات تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وشيراز (جنوب).

وكانت السلطات الإيرانية علّقت حركة الملاحة في المطارات تزامنا مع شنّ الحرس الثوري هجوما بالطائرات المسيّرة والصواريخ نحو الدولة العبرية ليل السبت الأحد، ردّاً على قصف منسوب الى إسرائيل دمّر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين.

وأدت الضربة في العاصمة السورية إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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