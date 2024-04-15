"غارت عليه".. ميغان تطلب من امرأة عدم الوقوف بجانب زوجها هاري وفيديو يوثق المشهد!

شوهدت ميغان ماركل، وهي تمنع امرأة من الوقوف إلى جانب زوجها الأمير هاري، لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتفال بفوز فريق البولو.

وفي لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت دوقة ساسكس 42 عاما، تقف بجانب زوجها 39 عاما، على خشبة المسرح في نادي غراند تشامبيونز للبولو في ويلينغتون بولاية فلوريدا يوم الجمعة، بينما حاولت امرأة أخرى الوقوف بجانبه لالتقاط صورة بعد تحدي "Royal Salute Polo Challenge".

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ويمكن سماع ميغان في الفيديو وهي تقول للمرأة: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف على جانبها الأيسر بدلا من جانب الأمير هاري الأيمن.



وتفاعل نشطاء مع الفيديو، حيث علق أحدهم: "يبدو أنها لا تثق في زوجها. ولهذا السبب تستمر في التمسك به، وأي امرأة تقف بجانبه تطلب منها أن تقف بجانبها"، كما أضاف أخر: "يبدو أنها غارت على زوجها".