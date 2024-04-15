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عربي-دولي

"غارت عليه".. ميغان تطلب من امرأة عدم الوقوف بجانب زوجها هاري وفيديو يوثق المشهد!

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:45
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شوهدت ميغان ماركل، وهي تمنع امرأة من الوقوف إلى جانب زوجها الأمير هاري، لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتفال بفوز فريق البولو.
وفي لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت دوقة ساسكس 42 عاما، تقف بجانب زوجها 39 عاما، على خشبة المسرح في نادي غراند تشامبيونز للبولو في ويلينغتون بولاية فلوريدا يوم الجمعة، بينما حاولت امرأة أخرى الوقوف بجانبه لالتقاط صورة بعد تحدي "Royal Salute Polo Challenge".
 
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ويمكن سماع ميغان في الفيديو وهي تقول للمرأة: "هل تريدين المجيء إلى هنا؟"، ثم ابتسمت وهي تشير إلى المرأة لتقف على جانبها الأيسر بدلا من جانب الأمير هاري الأيمن.

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، حيث علق أحدهم: "يبدو أنها لا تثق في زوجها. ولهذا السبب تستمر في التمسك به، وأي امرأة تقف بجانبه تطلب منها أن تقف بجانبها"، كما أضاف أخر: "يبدو أنها غارت على زوجها". 
 



وفي العام الماضي، نفت مصادر أن ماركل وهاري اللذان تزوجا في عام 2018 يواجهان مشاكل في علاقتهما، ومع ذلك قال الرافضون للزواج إنهم لن يستمروا إلا لبضع سنوات أخرى.


وظهر الثنائي في حالة معنوية جيدة طوال اليوم، حيث تم تصويرهما وهما يصلان إلى الحدث الخيري معا.

ويأتي تحدي البولو، الذي دعمته مؤسسة "Harry's Sentebale" الخيرية، بعد أسابيع قليلة مثيرة للزوجين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة التابعة لدوق ودوقة ساسكس عن سلسلة قصصية جديدة قيد الإنتاج على "نتفليكس" تكشف أسرارا ومواضيع جديدة من حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. (روسيا اليوم)
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