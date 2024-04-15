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عربي-دولي
ما هي أخطر 3 هجمات على إسرائيل في "يومها المقدس"؟
Lebanon 24
15-04-2024
|
06:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيّرة، وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية، يُعتبر الهجوم الخطير الثالث الذي جرى في يوم سبت.
ووصف منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي الهجوم الانتقامي الإيراني في 13 نيسان، بغير المسبوق من حيث الحكم والنطاق والمدى، ولم ير من قبل.
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وقد جرى الهجوم الخطير الأقدم في تاريخ إسرائيل قبل أكثر من نصف قرن من الوقت الحالي، وحدث يوم السبت 6 تشرين الاول عام 1973، وتمثل في هجومين مفاجئين متزامنين على القوات الإسرائيلية في الجبهتين المصرية والسورية.
وتمكنت قوات الجيش المصري في تلك الحرب من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف وحققت الكثير من المكاسب على الأرض وخاصة في أيام الحرب الأولى.
وحصل الأمر عينه على الجبهة السورية، حيث تمكن الجيش السوري بعد قصف جوي ومدفعي مكثفين من اختراق تحصينات "خط آلون"، ووصلت قواته بعد أن كبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة إلى مشارف بحيرة طبرية.
ويوم السبت كما هو معروف، عطلة شائعة في معظم دول العالم، إلا أنه بالنسبة لأصحاب الديانة اليهودية، ليس يوم راحة اختيارية، بل يوم له جذور دينية تحظر أي نشاط دنيوي، وكان من ينتهك قوانين السبت في بعض حقب التاريخ يتعرض لعقوبات شديدة الصرامة.
من المفارقات الأخرى التي تضاف إلى اشتراك 3 من أخطر الهجمات على إسرائيل في كونها جرت في يوم سبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جرى تحديدا يوم 13 نيسان. وهذا الرقم يعد بين شعوب أوروبا وأميركا الشمالية سيء الحظ ومصدر تشاؤم. (روسيا اليوم)
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