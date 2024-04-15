البرهان يهاجم إحدى أكبر وأقوى "كتائب الإخوان".. من هي "كتيبة البراء"؟

شنّ رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، هجوماً على "كتيبة البراء"، معتبراً أن دولا كثيرة أدارت ظهرها للبلاد بسببها.



وأفادت صحيفة "السوداني" أن البرهان أبدى امتعاضه من الظهور الإعلامي المكثف لـ"كتيبة البراء"، وبثها مقاطع فيديو لمسيرات تقوم بطلعات قتالية عليها شعار الكتيبة بشكل يوحي كأنها تعمل بمعزل عن قيادة الجيش.

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ونقلت الصحيفة عن البرهان، قوله خلال لقاء انعقد قبل يومين في الكلية الحربية: "ناس البراء يريدون ان يقاتلوا الى جانبنا حبابهم، لكن تصرفاتهم ومنهجهم الحالي لا نوافق عليه".



وأضاف: "كل الناس يجب أن تقاتل تحت راية الجيش وشعار الجيش وإعلام الجيش، لا نوافق إطلاق على كيانات وتنظيمات موالية".



ويعتقد على نطاق واسع أن "كتيبة البراء" التي تتكون من مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 20 و 35 عاما، هي إحدى أكثر الكتائب الإخوانية إعدادا وتدريبا وتسليحا.



ويأتي معظم عناصرها من خلفيات تنظيمات طلابية كانت تعمل تحت مظلة الأمن الطلابي والاتحاد العام للطلاب السودانيين، أحد أهم الأذرع التعبوية والأمنية لنظام الإخوان السابق.



وطوال الأعوام الـ30 من حكم الإخوان الذي استمر منذ حزيران 1989 وحتى إسقاطه في نيسان 2019؛ تمتعت كتائب التنظيم المسلحة ومن بينها الأمن الشعبي والطلابي وقوات الدفاع الشعبي ومجموعات إخوانية أخرى بامتيازات عالية حتى ولو على حساب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.