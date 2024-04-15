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عربي-دولي

إيران تسحب السفينة الإسرائيلية التي سيطر عليها الحرس الثوري لأحد موانئها

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:32
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احتجزت إيران، سفينة إسرائيلية أثناء عبورها مضيق هرمز وسحبتها إلى المياه الإقليمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "أوقفنا سفينة إسرائيلية كانت تعبر مضيق هرمز وسحبناها للمياه الإقليمية لأنها لم تجب عن أسئلة المسؤولين المعنيين، وانتهكت قوانين الملاحة الدولية".
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وأكد كنعاني احتجاز السفينة "إم إس سي أريس" التي تربطها صلة بإسرائيل بسبب انتهاكها للقانون البحري.

وقال في إحاطة صحافية إن بلاده تسعى باستمرار لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج. (العربية)
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