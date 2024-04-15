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عربي-دولي

عمليّة طعن جديدة تهزّ أستراليا... هذا ما شهدته كنيسة اليوم

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:02
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تعرّض 4 أشخاص للطعن، اليوم الاثنين، خلال قداس أقيم في كنيسة المسيح الراعي الصالح في ضاحية واكيلي في غرب سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن شخصين تعرضا للهجوم، لكن سيارة إسعاف نيو ساوث ويلز أوضحت لاحقا أن الرقم كان 4. 
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ولم يتم تأكيد تفاصيل الهجوم بعد، لكن قالت وسائل إعلام محلية إنه تم القبض على الجاني، فيما لا تزال حشود كبيرة من الناس والعديد من المستجيبين الأوائل في مكان الحادث.

وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب الكنيسة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري إيمانويل للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظة.

ومن بين المصابين الأربعة، رجل في الخمسينيات من عمره، وآخر في الثلاثينيات، ورجل في العشرينات، وآخر في الستينيات من عمره. (روسيا اليوم)
 
 
 
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