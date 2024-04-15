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إقتصاد

كم بلغ معدّل التضخم السنوي في السعودية؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:54
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كشفت بيانات رسيمة أن معدل التضخم السنوي في السعودية قد تباطأ في اذار إلى 1.6 بالمئة من 1.8 بالمئة خلال شباط.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم في السعودية على أساس شهري قد انخفض - 0.1%.
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وجاءت أسعار الإيجارات للمساكن كأكبر مؤثر في زيادة التضخم السنوي في شهر اذار، حيث ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8 بالمئة.

وسجلت إيجارات المنازل في السعودية ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمئة خلال اذار، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ 2.4 بالمئة. وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بـ 0.7 بالمئة بسبب زيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1 بالمئة.

في حين انخفضت أسعار قسم النقل لتسجل - 1.8 بالمئة بسبب تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 3 بالمئة.

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