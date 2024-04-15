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عربي-دولي

خطوات بريطانية ضد إيران.. ونصيحة لاسرائيل

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:21
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اشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون إلى أن بلاده تدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران.

وقال كاميرون في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إن بلاده قد فرضت بالفعل 400 عقوبة على إيران، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام عقوبات جديد بالكامل في نهاية العام الماضي.
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ولفت الى أن الحرس الثوري الإيراني فرضت عقوبات عليه بالكامل وسيتم مواصلة النظر في الخطوات الإضافية التي يمكن القيام بها.

وأشار كاميرون إلى أن كل هذه الأشياء تكون أكثر فعالية إذا تمكنت الدول من العمل معا، مضيفا أن "إيران هي اللاعب الخبيث في المنطقة ومن الأفضل أن يتم العمل سوية".

كما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية، لكنه نصيحة المملكة المتحدة هي عدم الرد، داعيا إسرائيل إلى التفكير "بعقلها، وليس بقلبها".

وأضاف أن الهجوم الإيراني كان هزيمة مزدوجة، لأنه فشل من حيث الضرر الذي لحق بإسرائيل، وأظهر أن إيران هي النفوذ الخبيث في المنطقة.
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