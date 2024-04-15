تعيين الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسا لحكومة الكويت

أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.



ويأتي ذلك بعد تقديم الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالته إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة. (سكاي نيوز)

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