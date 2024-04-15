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إقتصاد

الدولار يُعاود الإرتفاع في مصر

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:43
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ارتفع سعر صرف العملة الأميركية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وصعدت العملة الخضراء في "بنك مصر" إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
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وصعد سعر الدولار في "بنك الإسكندرية" اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع. (روسيا اليوم)

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