دولتان عربيتان في القائمة... تعرفوا إلى أفضل وجهات السفر في العالم

جمعت مجلة "CEOWORLD" الأميركية قائمة بأفضل الدول التي يمكنكم زيارتها.

وتتضمن القائمة الهند وإندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي.

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وتقدم تايلاند مجموعة متنوعة من التجارب مثل الحياة الليلية البرية، والطعام اللذيذ، والفن والثقافة النابضة بالحياة، وخيارات التسوق الرائعة، والأنهار والقنوات المتعرجة، والمعابد البوذية، والأسواق الليلية.



وإذا كنتم تبحثون عن الهدوء أثناء إجازتكم، فعليكم زيارة جزيرة بانج كراشاو، التي تقع في مقاطعة فرا براداينج، خارج المدينة مباشرةً. الجزيرة بعيدة عن صخب المدينة وتوفر سوقاً عائماً ومتنزهاً حصرياً وبيوتاً روحانية.



وتتمتع اليونان بتنوع رائع في الأساليب المعمارية. كما أنها توفر جزراً مختلفة تلبي احتياجات أنواع مختلفة من السياح.



على سبيل المثال، تعد سكياثوس خياراً رائعاً للعائلات، وليفكادا مثالية لراكبي الأمواج، وباكسوس مثالية للمسافرين المتطورين، وهيدرا مكان لا بد من زيارته لعشاق الفن، وميلوس وجهة رائعة لأولئك الذين يحبون التقاط الصور ونشرها على إنستغرام.



وسيريفوس، وأمورغوس مثاليتان لأولئك الذين يبحثون عن السلام والهدوء. إذا كنتم من محبي المغامرة، فيمكنكم استكشاف القنوات والكهوف والبحيرات والينابيع الساخنة لزيادة مستوى الأدرينالين لديك.



أما بالنسبة للسياحة الشاطئية، فإن إندونيسيا، تتمتع بشواطئ نقية وبحيرات هادئة وجزر سريالية لمحبي المياه؛ شلالات مذهلة للباحثين عن السلام؛ مواقع البراكين النشطة لعشاق المغامرة؛ المتنزهات الوطنية لمحبي الحياة البرية. وأماكن لا حصر لها لاستكشافها لعشاق المدينة. هناك أيضاً أسواق نابضة بالحياة لجميع محبي التسوق. إذا كنتم من محبي الغموض والمغامرة، فلا تفوتوا فرصة استكشاف الكهوف في جومبلانج، الكهف العمودي الغامض الذي لن تجده في أي مكان آخر.



وضمت القائمة عددا كبيرا من الدول، حيث احتلت البرتغال المرتبة الرابعة ضمن ترشيحات عام 2024، كما جاءت سريلانكا في المركز الخامس، وجنوب أفريقيا، بغاباتها الاستوائية والصحاري الطويلة والمراعي والأراضي الرطبة احتلت المركز السادس.



وفي نصف الكرة الجنوبي، كانت البيرو، ضمن ترشيحات العام، حيث تشتهر بتنوعها، من حيث توفر شواطئ مذهلة بالإضافة إلى صحاري واسعة يمكنك تجربة التزلج على الرمال وركوب الأمواج. لا يكتمل وصف أي بلد دون ذكر مطبخه، والطهاة البيرويون معروفون بأساليب الطبخ المبتكرة. إنهم يحبون مزج تقاليد الطهي من مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا.



وعربياً كانت الإمارات في المرتبة العاشرة ضمن ترشيحات عام 2024، مع أسلوب الحياة العصري وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهيرة، فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً من أصل 64 مكان حول العالم في قائمة الترشيحات، حيث يمكن استكشاف التنوع الضخم من الأماكن الأثرية والانتقال عبر آلة الزمن في حقب تاريخية عتيقة، إلى أماكن التسوق، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن ومناطق الغوص في البحر الأحمر. (العربية)



