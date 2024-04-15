قبل هجوم إيران على إسرائيل.. دولة عربيّة أجرت إتّصالات مع طهران وتل أبيب هذه تفاصيلها

أفادت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية بأن الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر "قنوات أمنية" بتوقيتات محددة للردّ على إسرائيل وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني.

وقالت مصادر إن القاهرة "استبقت الردّ الإيراني بالتأكيد للمسؤولين في طهران، بعدم المشاركة في استهداف المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية التي قد تقترب من الأجواء المصرية في طريقها نحو أهداف إسرائيلية".



وأضافت المصادر أن "الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر قنوات أمنية بتوقيتات محددة للردّ، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني".

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وكشفت مصادر أن القاهرة "حذرت المسؤولين في حكومة إسرائيل من استهداف أي أهداف إيرانية في الأجواء المصرية، كما حدث في أوقات سابقة، عندما أسقطت مسيّرات حوثية في محافظة البحر الأحمر المصرية، ما تسبب في أضرار مادية وكذلك خسائر في قطاع السياحة". (روسيا اليوم)