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عربي-دولي

ما هو وزن المتفجرات التي حملتها الصواريخ الإيرانية؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 10:20
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قال الجيش الاسرائيلي إنّ كمية المتفجرات، التي حملتها الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، التي أطلقت على قواعده، بلغت قرابة الـ60 طنا.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري: "إيران أغلقت المجال الجوي لدول المنطقة، حين أطلقت 350 قذيفة من أنواع متعددة. الحديث يدور عن 60 طنا من الرؤوس القتالية المتفجرة، والتي كان بإمكانها أن تتسبب في ضرر جسيم لكل دولة في المنطقة". (عربي 21)
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