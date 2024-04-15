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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيّرات حوثية في اليمن

Lebanon 24
15-04-2024 | 10:30
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دمرت قوات أميركية أمس الأحد، 4 طائرات مسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن "دفاعا عن النفس"، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم الاثنين.

وذكرت القيادة في تحديث بشأن عملياتها، أن الحوثيين أطلقوا السبت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار للقوات الأميركية أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك.
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وكانت "سنتكوم"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن قواتها المدعومة بمدمرات القيادة الأميركية في أوروبا، دمرت في 13 و14 نيسان أكثر من 80 طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.

وأضافت في منشور على منصة "أكس" أن هذا يشمل صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه وسبع طائرات مسيرة دمرت على الأرض قبل إطلاقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. (الحرة)
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