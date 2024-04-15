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عربي-دولي
إصابة خبراء فرنسيين في ضربة روسية على موقع عسكري أوكراني
Lebanon 24
15-04-2024
|
10:51
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أفادت مصادر في العمل السري في أوكرانيا، أن خبراء فرنسيين أصيبوا بضربة جوية روسية استهدفت موقعا عسكريا في مدينة سلافيانسك التي لا تزال خاضعة لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.
وقال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا: "وقع انفجار قوي، ووفق المصادر فإن القصف استهدف موقعا عسكريا أوكرانيا تواجدت وحدة مرابض مدفعية، وسط ترجيحات كبيرة بوجود مرتزقة فرنسيين كانوا يدربون القوات الأوكرانية على استخدام مدافع "قيصر" الفرنسية".
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وقالت المصادر إنه تم نقل المرتزقة الفرنسيين المصابين إلى بافلوغراد في العمق الأوكراني. (روسيا اليوم)
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